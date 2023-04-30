Üç boyutlu yazıcıyla aort damarı ürettiler

AnkaraÜniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Derkuş ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan ekibi, 3 boyutlu yazıcı ile insanda kullanılabilecek ultra elastik, dikilebilir, sızdırmaz yüzde yüz doğal aort damarı üretti.Proje kapsamında kesimhanelerden elde edilen sığır aort damarları, laboratuvar ortamında 'deselülerizasyon' teknolojisiyle hücrelerinden arındırılarak, yenilikçi bir biyomalzemeye dönüştürülüp 3D biyoyazıcı aracılığıyla yeni aort damarları oluşturuldu. Elastik bir yapıya sahip yeni aort damarları, mekanik olarak dayanıklı yapısını yosun kaynaklı bir biyopolimerden, üstün biyolojik özelliklerini ise hücresizleştirilmiş aort dokusundan aldı.Doç. Dr. Derkuş, "Ekibimizle birlikte sentetik aort greftlerine alternatif yüzde yüz doğal, aort damarını kendisinden üretebilen ultra elastik, dikişlenebilir, sızdırmaz aort greftlerini tasarladık" dedi.