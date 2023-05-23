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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Üç ceset bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Üç ceset bulundu
Ankara'da eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan Sevgi Demirci (38) ve çocukları Eren (20) ile Rümeysa'dan (13) yakınları 25 Ocak 2021'den beri haber alamıyordu. Aile önceki gün atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istedi. Demirci'nin ablası, kardeşinin İstanbul'a taşındıktan sonra eski eşinin kardeşi Ünal Y. ile birlikte yaşamaya başladığını öne sürerek bu kişiden şüphelendiklerini söyledi.



Ünal Y. Demirci'nin son zamanlarda Erdoğan adlı biriyle sevgili olduklarını iddia etti. Sevgi Demirci ve Erdoğan adlı kişi dahil 5 kişinin kaybolması üzerine İstanbul polisi araştırma başlattı. Ekipler, anne ile çocuklarının en son görüldüğü yer olan Silivri'deki bir prefabrik evin yakınlarında dün kazı çalışması yaptı. Toprağa gömülü 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp Sevgi Demirci ile çocuklarına ait olup olmadığı Adli Tıp'taki otopside kesinlik kazanacak. Ünal Y. ile akrabası Ömer Y. gözaltına alındı.

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Üç ceset bulundu
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