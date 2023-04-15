Üç çeşit uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde iki uyuşturucu madde satıcısını operasyonla yakaladı. A.N.B. ve D.P. isimli uyuşturucu madde satıcıları, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada

Yapılan aramalarda 69,2 gram Kokain maddesi, 234 gram Skunk maddesi, 100 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dokuz bin 400 lira nakit para ele geçirildi. A.N.B. adlı uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.P. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.