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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Üç cinayetten aranıyordu TV ünitesinde yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Üç cinayetten aranıyordu TV ünitesinde yakalandı
ANKARA'DA, 3 ayrı cinayetin faillerinden olan ve silahlı gasp, yaralama, oto hırsızlığı olaylarına karışan Ahmet Altun (20), annesinin evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. 2016 ve 2017'de Yücel Biçer, Bilal Comart ve Onur Şenaydınlar'ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu tespit edilen Altun, Altındağ'daki annesinin evinde, televizyonun arkasındaki gizli bölmede ele geçirildi. Daha önce aynı cinayetler kapsamında yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri "Kırmızı" lakaplı Volkan Güven ile hareket ettiğini ve işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını itiraf eden Altun tutuklandı.

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Üç cinayetten aranıyordu TV ünitesinde yakalandı
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