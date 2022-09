Üç çocuğu için hayata tutundu

İstanbul'da yaşayan Esra Şenel'in (31), eşiyle birlikte 2019'da bir bayram ziyaretinden evlerine dönerken bir anda tüm hayatı değişti. Motosikletle trafikte seyir halindeyken karşıdan gelen arabayla çarpıştılar ve ikisi de yola savruldu. Etrafındakiler Şenel'e yanlış müdahale yapıp onu yerinden oynattı. Şenel kendine geldiğinde kolunu ve bacağını oynatamadığını fark etti. O an tek düşündüğü şeyin 3 çocuğuna kimin bakacağı olduğunu ifade eden Şenel, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:Hastaneye gidene kadar hep "Ben felç mi oldum, böyle kalamam, benim çocuklarım var" cümlesini tekrarladım. 3 çocuğuma kim bakacaktı. Hemen ameliyata aldılar. 3 ay yoğun bakımda kalmışım. Kendime geldiğimde bir süre hastanede kalıp çıktıktan sonra normal hayatıma döneceğimi zannediyordum.Doktor, "Artık bebekten farkınız yok, bakıma muhtaçsınız" dedi. Kabullenemedim, çok ağırdı. Boynumdan aşağısı tutmuyordu. Yürüyerek çıktığım kapıdan tekerlekli sandalyeyle içeri girince dünyam yıkıldı. Evet, her insan bir engelli adayıdır. Başıma gelene kadar ben de benim başıma gelmez diyenlerdendim. Biz insanlar kaybetmediğimiz sürece sahip olduklarımızın değerini bilmiyoruz. Oysa şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Ellerimi kullanamıyordum, yemek yiyemiyordum. Çocuklarımın gözü önünde oldu bunlar, onlar da çok etkilendi. 6 ay boğazımda trakeostomi ile yaşadım, makinelere bağlıydım.Bana bakıcı tutuldu. Çocuklara kayınvalidem baktı. Eşim sadece bacağından yaralanmıştı ve iyileştikten sonra hayatına devam etti. Eşim iyice benden uzaklaşmıştı. Bana ihanetini öğrendiğimde iyice sarsıldım. Evim, yuvam her şey bir anda yok oldu. Hemen ayrılık kararı aldım, annemin yanına yerleştim. Bir süre orada kaldım ama burada da bakımımın zor geldiğini fark edince araştırdım ve Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi'ne geçtim. Şu an hayatımı orada sürdürüyorum.Buraya geldiğimden beri hayatım değişti, fizik tedavi almaya başladım. Kaybettiğim özgüvenimi geri kazandım. Buradaki hayatları gördükçe bulunduğum durumu kabullenmek biraz daha kolaylaştı. Burada müzik, resim, takı, İngilizce hocamız haftanın belirli günleri gelip bize hizmet sunuyor. Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Tek hayalim bir gün yeniden çocuklarımı yanımda görmek ve onlarla birlikte bir hayat yaşamak.