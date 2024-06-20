Üç çocuğunu rehin alıp camdan sarkıttı

İstanbul Başakşehir'de önceki gün akşam saatlerinde bir adam kendi çocuklarına kâbusu yaşattı. 4 katlı binanın 3. katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N.F., bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartıştı. Eşini evden çıkaran adam, evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını rehin aldı. Çocuklardan birini pencereden aşağı sarkıtan adamı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen müzakereci polisler, N.F.'yi ikna etmek için uğraşırken itfaiye ekipleri de çocuğun düşme riskine karşı şişme yatakla tedbir aldı. İkna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekât polisleri daireye operasyon düzenleyerek 6 saat sonunda çocukları kurtardı. N.F. gözaltına alınırken kurtarılan çocuklar annelerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk kontrolün ardından anne ve çocukları hastaneye sevk etti.