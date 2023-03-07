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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Üç çocuğuyla tentenin üzerine atlayıp kurtuldu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Üç çocuğuyla tentenin üzerine atlayıp kurtuldu
Asrın felaketine Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı 5 katlı apartmanda yakalanan Mervenur Bereket (27), yaşadığı dehşet dolu dakikaları SABAH'a anlattı. 8 yaşındaki Elif, 5 yaşındaki Asaf ve 1.5 yaşındaki Eren ile depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Bereket, "Yol tarafına bakan odamın duvarları patladı. Gökyüzü karşımdaydı" dedi. Pencerelerin yola düştüğünü ve çocukları hemen yanına aldığını aktaran Bereket, "1'inci katta oturduğumuz için alt kattaki dükkanın tentesine atlayarak yola inip kurtulduk" diye konuştu. Eşinden 3 yıl önce ayrıldığını dile getiren Bereket, şimdi İslahiye'deki Gençlik Merkezi'nde misafir ediliyor. Bereket, "Bu binadan nasıl çıkacağız, ölümümüz geldi diye ağlıyordum. Şükürler olsun kurtulduk, ama başka bir köyde yaşayan ablam, eniştem ve 5 yeğenim enkazda öldüler. Allah'a şükürler olsun ki büyük bir mucize sonucu kurtulduk. Devletimiz sayesinde sıcak bir yuvaya yerleştirildik" ifadelerini kullandı.

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Üç çocuğuyla tentenin üzerine atlayıp kurtuldu
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