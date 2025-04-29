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Giriş Tarihi: 29.4.2025 17:58

Üç husumetlinin arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada S.S., Akın A.’yı kolundan ve bacağından bıçakladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, S.S. ve yanındaki arkadaşı A.Ü.'yü gözaltına alındı.

DHA
Üç husumetlinin arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!

Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan S.S. ve A.Ü., konuşmak için Akın A.'nın yanına gitti. Çıkan kavgada S.S., Akın A.'yı bıçaklayarak kolundan ve bacağından yaraladı. Kavga edenler daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Akın A., Uğur Mumcu Caddesi'nde aracından inip yere yığıldı. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis S.S. ve yanındaki arkadaşı A.Ü.'yü gözaltına aldı.

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Üç husumetlinin arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!
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