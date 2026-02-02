Üç ilde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Edirne'de güvenlik güçleri, 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nin Demircihalil köyünde 3 düzensiz göçmen yakaladı.