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Giriş Tarihi: 28.1.2025

Üç ilde facia: 4 ölü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Üç ilde facia: 4 ölü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında Suriyeli anne Esra Alalo (26) öldü. Yagında çocukları K.J. (7) ile F.J. (9) kendilerini dışarı atarken, 1.5 yaşındaki çocuğunu battaniyeye sararak aşağıda açılan battaniyenin üzerine atan anne olay yerinde hayatını kaybetti. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı bir evde tek başına yaşayan Ahmet Papur (85), sobadan çıkan yangında vefat etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Mehmet (72) ve Cemile Başar (63) hayatını kaybetti.
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Üç ilde facia: 4 ölü
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