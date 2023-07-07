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Giriş Tarihi: 7.7.2023 13:41 Son Güncelleme: 7.7.2023 13:43

Üç ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı…

İstanbul, Eskişehir ve Yalova’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Üç ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Ü.S.'nin, yöneticiliğini ise T.Ç.'nin yaptığı silahlı bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. "Yağma, Tehdit, Yağma Amaçlı Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karışan çetenin 12 üyesi İstanbul, Eskişehir ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve 30 mermi ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video

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Üç ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı…
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