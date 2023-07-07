Üç ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Ü.S.'nin, yöneticiliğini ise T.Ç.'nin yaptığı silahlı bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. "Yağma, Tehdit, Yağma Amaçlı Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karışan çetenin 12 üyesi İstanbul, Eskişehir ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve 30 mermi ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video