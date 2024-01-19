Üç iş yerini soymuştu… Yakalanıp tutuklandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Sarıgazi Mahallesi'nde tedirgin ve şüpheli davranışlar sergileyen M.M.K. isimli bir kişiyi durdurdu. O esnada kaçmaya çalışan M.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. M.M.K.'nın Sancaktepe İlçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 50 bin lira değerinde altın bilezik, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kafeden içerisinde bin 500 lira bulunan kumbara ve Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketten dört bin lira gıda malzemesinin çalınması olaylarının faili olduğu belirlendi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen M.M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.