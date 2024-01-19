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Giriş Tarihi: 19.1.2024 16:03

Üç iş yerini soymuştu… Yakalanıp tutuklandı

İstanbul’da üç iş yerinden 55 bin 500 liralık hırsızlık yapan bir kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Üç iş yerini soymuştu… Yakalanıp tutuklandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Sarıgazi Mahallesi'nde tedirgin ve şüpheli davranışlar sergileyen M.M.K. isimli bir kişiyi durdurdu. O esnada kaçmaya çalışan M.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. M.M.K.'nın Sancaktepe İlçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 50 bin lira değerinde altın bilezik, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kafeden içerisinde bin 500 lira bulunan kumbara ve Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketten dört bin lira gıda malzemesinin çalınması olaylarının faili olduğu belirlendi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen M.M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Üç iş yerini soymuştu… Yakalanıp tutuklandı
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