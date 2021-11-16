Üç kadın daha katledildi

Kayseri’de, 40 yaşındaki kadın babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Batman’da, bir kişi baldızını öldürdü, eşini yaraladı. Gaziantep’te de arazide bir kadın cesedi bulundu
Kayseri'de yaşayan Basri Karakulak (63), iddiaya göre üst katında oturan kızı Şahinder Karakulak'ın (40) eşini aldattığını öğrendi. Bu nedenle kızını uyaran Karakulak, önceki gün akşam saatlerinde evden bir erkeğin çıktığını görünce, kızını alt kattaki evine çağırdı. Burada başlayan tartışma, kısa sürede büyüyünce, baba Karakulak, kızını karnı, göğsü ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Baba Karakulak gözaltına alındı. Batman'da ise D.D., dini nikâhla yaşadığı M.B. ile baldızı S.K.'ye (55) tabancayla ateş açtı.
Hastaneye kaldırılan S.K. kurtarılamazken, M.B.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Gaziantep Şehitkâmil'de de vatandaşlar, dün sabah boş arazide yarı çıplak yatan bir kadın görünce durumu polise bildirdi. Kadının, boğazının kesildiği ve defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Araştırma sonucu cesedin Neslihan Kaya'ya (41) ait olduğu belirlendi. Kaya'nın ablası Aslı Kaya, "Madde bağımlısıydı. 2 çocuğu ortada kaldı" dedi. Polis, fail ya da failleri arıyor.