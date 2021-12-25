Üç kardeşin kahreden ölümü

İzmirBayındır’da annelerinin ekmek almaya gittiği sırada çıkan yangında, 3 kardeş hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Talha ile 2 yaşındaki ikizleri Yahya ve Remzi’yi kaybeden anne-baba sinir krizi geçirdi
İzmir'in Bayındır ilçesi Hacı Beşir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki Ferhat-Nuriye Menderes çiftinin yaşadığı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Anne Menderes'in 500 metre uzaklıktaki fırına ekmek almaya gittiği sırada evdeki kömür sobasından çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeri giren itfaiye ekipleri evde 3 çocuğu birbirine sarılmış halde ölü olarak buldu.
Ölenlerin, Menderes çiftinin çocukları 3 yaşındaki Talha ile 2 yaşındaki Remzi ve Yahya ismindeki ikizleri olduğu öğrenildi. Günlük yevmiye karşılığında tarla işlerinde çalıştığı öğrenilen Menderes çifti, çocuklarının yangında hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.