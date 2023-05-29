Üç kazada üç çocuk can verdi

Iğdır'da dün sabah saatlerinde Süphan Öner'in (28) kullandığı motosiklet, Asri Mezarlık önünde Eyüp Eman'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Öner ile otomobilde bulunan Latife Eman (63) ve 4 aylık Eyüp Eman hayatını kaybetti. Eyüp ve Ayşe Eman ise yaralı kurtuldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Acar'ın kullandığı otomobil kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazada 9 yaşındaki Hamit Talha Acar ölürken 3 kişi de yaralandı. Karaman'da yoldan çıkarak, tarlada park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilde bulunan 3 yaşındaki Adem Yağal ölürken 2 kişi de yaralandı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sağlıkçı Emrah Çiçek'in (30) kullandığı otomobil önceki gece saat 01.30'da İ.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İki otomobil çarpışmanın etkisiyle 100 metre uzaktaki otobüs durağına kadar sürüklendi. Çiçek ile yanında bulunan Deniz Karakoç'un öldüğü kazada, diğer otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi de ağır yaralandı. Korkuteli ilçesinde ise refüje yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ege Karaçar ölürken eşi Kübra Karaçar (26) ağır yaralandı. Serik ilçesinde ise arıza yapan kamyonetinin altına yatan Hasan Tıbık (59), aracının aniden hareket etmesi sonucu ezilerek öldü./SABAH