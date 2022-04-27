Üç kez intihar girişimine bulundu, ardından kayboldu

OĞLU FIRAT "7 AYDIR KAYIP OLAN ANNEMDEN UMUDUMUZU KESMEDİK"

Evden aldığı 200 TL ile kayıplara karışan ve 7 aydır tüm aramalara rağmen bir izine rastlanılamayan Sema Ağaçkıran'ın oğlu "Fırat Ağaçkıran, "Annem kaybolduktan sonra Tekirdağda sokak sokak arama çalışmaları yaptık. Sabah gazetesindeki çıkan haberden sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'te annemizle ilgili görselleri yayınlatıp bulunması için çalışmada da yaptık Fakat yapılan bir çok ihbarda sonuca varamadık. Gaziosmanpaşa'da bir kadın ihbarda bulunarak adının Sema olduğunu ve 4 çocuğunun olduğunu söyleyen annemin tarifini verdi. Kendisinden 5 lira ve sigara istediğini fakat çocuğunu okuldan almak için ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söyledi. Bizde aramalarımızı Gaziosmanpaşa ve Eyüp arasında yoğunlaştırdık. Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Pankından Eyüpe kadar annemin fotoğraflarını duvarlara yapıştırdık. Ama hiçbir sonuç elde edemedik. Bu ihbar bizi biraz olsun umutlandırdı. Annemin bir an önce bulunması için yılmadan aramaya devam edeceğiz" dedi.