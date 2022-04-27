Üç kez intihar girişimine bulundu, ardından kayboldu

Sema Ağaçkıran'ın tatil için gittiği Tekirdağ Süleymanpaşa' ya bağlı Kumbağ' dan 03 Eylül 2021 tarihinden sonra en son sabah saat 07:21' de Kumbağ çıkışından Naif Köyü istikametine doğru ilerlerken görüldünken sonra kayıplara karıştı. O günden sonra kayıplara karışan Sema Ağaçkıran'dan 7 ay geçmesine rağmen bir haber alınamadı. Depresyonda olduğu belirtilen 4 çocuk annesi Sema Ağaçkıran'ın can güvenliğinden endişe eden yakınları, sokak sokak arama yaparken ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de seslerini duyurmak ve annelerini bulmak için programa katıldılar.
GAZİOSMANPAŞADA TARİFLERE UYAN BİR İHBAR GELDİ
Programa çıktıklarında Gaziosmanpaşa'dan gelen bir ihbar aileyi umutlandırırken yapılan araştırma sonucunda tariflere uyan kadının adının Sema ve 4 çocuğunun olduğunu söyledikten sonra 5 lira para ve sigara isteyip ortadan kaybolduğu belirtildi.
Çocukların Gaziosmanpaşa'daki ihbardan sonra arama çalışmalarını Tekirdağdan sonra Gaziosmanpaşa ve Eyüp arasında yoğunlaştırdı. Annelerinin fotoğraflarını çoğaltıp duvarlara asarak sokak sokak aramaya devam ettiler.
ÇARESİZ KOCA TARIK "KİMSEYE YETMEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"
Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle üç kez intihar girişiminde bulunan Sema Ağaçkıran'ın kaybolmadan önce yakınlarına söylediği sözler dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert proğramında açıklama yapan 3 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Sema Ağaçkıran'ın eşi Tarık Ağaçkıran da eşinin yaşadığı psikolojik çöküntüye vurgu yaptı. Eşinin ortadan kaybolmasının kendilerini perişan ettiğini dile getiren acılı eş, "Sürekli kendisinin yeterli olmadığını söylüyordu. Bana eşlik, çocuklarına annelik, kardeşlerine ise kardeşlik yapamadığından yakınıyordu" diye konuştu.
OĞLU FIRAT "7 AYDIR KAYIP OLAN ANNEMDEN UMUDUMUZU KESMEDİK"
Evden aldığı 200 TL ile kayıplara karışan ve 7 aydır tüm aramalara rağmen bir izine rastlanılamayan Sema Ağaçkıran'ın oğlu "Fırat Ağaçkıran, "Annem kaybolduktan sonra Tekirdağda sokak sokak arama çalışmaları yaptık. Sabah gazetesindeki çıkan haberden sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'te annemizle ilgili görselleri yayınlatıp bulunması için çalışmada da yaptık Fakat yapılan bir çok ihbarda sonuca varamadık. Gaziosmanpaşa'da bir kadın ihbarda bulunarak adının Sema olduğunu ve 4 çocuğunun olduğunu söyleyen annemin tarifini verdi. Kendisinden 5 lira ve sigara istediğini fakat çocuğunu okuldan almak için ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söyledi. Bizde aramalarımızı Gaziosmanpaşa ve Eyüp arasında yoğunlaştırdık. Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Pankından Eyüpe kadar annemin fotoğraflarını duvarlara yapıştırdık. Ama hiçbir sonuç elde edemedik. Bu ihbar bizi biraz olsun umutlandırdı. Annemin bir an önce bulunması için yılmadan aramaya devam edeceğiz" dedi.
ŞENTÜRK, "ROMAN VATANDAŞIMIZI BULANA KADAR ARAMALARA DEVAM EDECEĞİZ"
Roman Dernekleri Başkanı Metin Salih Şentürk, 7 aydır kaybolan vatandaşları Sema Ağaçkıran'ın bulunması için her yere başvurduklarını kaybolduğu noktadan en son görüldüğü noktaya kadar arama çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek bulunana kadar arama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.