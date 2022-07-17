3 kilo zehirle suçüstü… Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldız Tepe ve Yavuz Selim Mahalleleri'nde uyuşturucu madde satışı yapılan iki farklı adrese operasyon düzenledi. K.G. ve Y.S. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda iki kilo 690 gram esrar maddesi, 53 gram skunk maddesi, 169,4 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 15 mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 190 lira nakit para ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.