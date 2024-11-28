Üç kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm satan şahıslar yakalandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ile birlikte "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye İlçeleri'nde sahte içki kullanan dokuz kişinin zehirlenerek hastanelere kaldırılması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen operasyonda üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte içkileri satın aldıkları adreslere ve kişilere baskın yapıldı. Şişli İlçesi Bozkurt Mahallesi'nde sahte içki satışı yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Beyoğlu İlçesi'nde sipariş alarak motosikletle sahte içki satışı yapan bir kişi de "Müşteri" rolüne girerek sipariş veren sivil polisler tarafından suçüstü gözaltına alındı.

11 AYDA 300 TON SAHTE İÇKİ BULDULAR

Yapılan aramalarda sahte içki imalatında kullanılan 410 litre Etil-Metil Alkol, sahte içki yapımında kullanılan altı adet anason, üzerinde bandrol bulunmayan çok sayıda kaçak puro ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 2024 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildiği ve yakalama oranlarında yüzde 483'lük bir artış sağlandığı vurgulandı.