Üç Kız Kardeş final mi? Kanal D ile Üç Kız Kardeş sezon finali mi, yeni sezon ne zaman?

"Üç Kız Kardeş bitiyor mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son bölümlerde Türkan ve Somer'in birleşmesi yapımın mutlu sonla biteceği yönünde iddiaları doğurdu. Bu akşam 16. Bölümü ile ekranlara gelen dizi hakkında "Üç Kız Kardeş final mi yapıyor" sorusu gündemde. Son dönemde reyting kurbanı olan ya da sezon arası veren diziler oldukça konuşuluyor. Peki, Üç Kız Kardeş sezon finali mi, yeni sezon ne zaman? İşte detaylar…
ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda. Dizinin mutlu sona doğru ilerlemesi final iddialarını doğurdu. Peki, bitiyor mu?
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Üç Kız Kardeş yeni sezon için netleşen bir tarih yok. Ancak geçtiğimiz yıllarda ve diğer dizilerde olduğu gibi dizinin yeni ve 2. Sezonunun Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ ÖZETİ
Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğulu bir kez daha karşı karşıya getirir. Bu konuda oldukça gururlu bir tavır sergileyen Sadık, Türkan ve Somer'in mutluluğuna gölge düşmemesi için çabalar.