Üç Kız Kardeş final mi? Kanal D ile Üç Kız Kardeş sezon finali mi, yeni sezon ne zaman?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğulu bir kez daha karşı karşıya getirir. Bu konuda oldukça gururlu bir tavır sergileyen Sadık, Türkan ve Somer'in mutluluğuna gölge düşmemesi için çabalar.