Üç Kız Kardeş kitabında Nesrin ölüyor mu, hayat hikayesi ne? Üç Kız Kardeş Nesrin kitapta ne zaman ölüyor?

NESİN HAYAT HİKAYESİ NE?

Nesrin, Sadık'ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hiçbir zaman Ayvalık'ı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Nesrin'in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır.