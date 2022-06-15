Üç Kız Kardeş kitabında Nesrin ölüyor mu, hayat hikayesi ne? Üç Kız Kardeş Nesrin kitapta ne zaman ölüyor?

Üç Kız Kardeş kitabında Nesrin ölüyor mu, ne zaman ölüyor sorusu soruluyor. İclal Aydın'ın yazarlığını yaptığı kitapta birçok farklılık bulunmakta. Sezon finali fragmanında İclal Aydın'ın baygın hali birçok soru işaretini sorduruyor. Nesrin öldü mü sorularının yanında Üç Kız Kardeş kitabında Nesrin ölüyor mu sorusunu sorduruyor. İşte detaylar!
Dizide Nesrin hanımın hastalanması, akıllara Nesrin ölecek mi sorusunu getirmişti. Kitapta kızı Türkan'ın Defne'ye hamile kalmasından sonra çok sevinen Nesrin'in sevinci uzun sürmedi. Defne'nin doğumunda Defne'nin babasının başka biri olma ihtimalini fark eden Nesrin, kalp krizi geçirip ölüyor. Dizide henüz Türkan hamile değil lakin fragmanda Nesrin yatakta baygın şekilde yatıyor.
Nesrin, Sadık'ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hiçbir zaman Ayvalık'ı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Nesrin'in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır.