Üç Kız Kardeş Nesrin öldü mü? İclal Aydın diziden ayrıldı mı? İzleyiciyi şoke eden gelişme

Üç Kız Kardeş Nesrin öldü mü sorusu birçok izleyicinin dilinden düşmüyor. Dizinin hem yazarı hem de başrolü olan İclal Aydın diziden ayrıldı mı, ayrılıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali için heyecan dorukta. Sevilen dizinin sevilen oyuncusu İclal Aydın diziden ayrıldı mı, Üç Kız Kardeş Nesrin öldü mü? İşte detaylar…