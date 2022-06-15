Üç Kız Kardeş sezon finali izle! Üç Kız Kardeş 16. bölüm izle linki Kanal D!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM

Somer ve Türkan, mutluluklarının perçinlerken Nesrin öğrendiği gerçekler karşısında yıkılıyor. Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender Ailesi'nin yanında yer alır. Nesrin, evine asılan satılık ilanını görünce yere yığılıyor! Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğlu bir kez daha karşı karşıya getirir. Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan'la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar. Rüçhan, Mine'nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat'ın esiri olmuştur. Somer'in de Türkan'la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Somer, Kalender Ailesi'nin evinin satılmaması için Fatih'in peşine düşüyor. Fatih, evi satmakta kararlıdır. Somer ise Fatih'in hakkını verip hissesini Türkan'ın üzerine geçirmeyi planlar. Fatih, Somer'in teklifini kabul edecek mi? Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar. Somer'i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan'ı sıkıştırmaya başlar. Mine'yi de bu konuyu dolduruşa getirir. Nesrin hem Türkan'a yapılan işkenceyi hem de Mine'nin Somer'in bebeğini taşıdığı itirafının ardından daha fazla güçlü duramaz.