Üç metrelik parke taşı yüzünden öldürülen Mustafa’nın ailesi adalet arıyor: Öldüğünde 6 aylık evli ve eşi hamileydi

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ne bağlı kırsal Büyükakören Köyü İkikuyu Mezrası'nda yaşayan 27 yaşındaki Mustafa Sarıca, iki yıl önce komşuları bozuk olan yolların onarımı amacıyla köye parke taşı getirtti. Parke taşları Sarıca'nın ve ağabeyinin evinin önüne konuldu. Çalışma başlamadan önce 6 aylık evli ve eşi hamile olan Mustafa, engelli ağabeyinin evinden yola yaklaşık 3 metrelik uzunluğunda olan toprak yola da parke taşı döşenmesini istedi. Bunu kabul etmeyen komşuları ile Sarıca arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Sarıca, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan yargılamalar sırasında 5 kişi serbest bırakıldı, Sarıca'nın ölümüne neden olduğu belirtilen M.Ö.'nün yargılaması ise halen devam ediyor.





AİLE EVLERİNİ TERK ETTİ

Yaşanan bu olaydan sonra Sarıca ailesi mezradaki evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kardeşinin kendisi için evin yoluna döşenmesini istediği parke taşı nedeniyle öldürüldüğünü belirten 40 yaşındaki Yakup Sarıca, "Köye parke taşı getirildi. Bende engelli olduğum için kardeşim, evimin önündeki üç metrelik yolunda parke taşıyla döşenmesini istedi. Bunun üzerine tartışma ve kavga çıktı. Altı kişi kardeşime saldırıp gencecik yaşta kardeşime kıydılar. Altı kişi tutukluydu, beş kişiyi bıraktılar. Şuan bir kişi yargılanıyor, onunda az bir ceza alarak kurtulmasından endişe ediyoruz. Olaydan sonra köyü terk etmek zorunda kaldık. 6 aylık evli kardeşimi öldüren sadece bir kişi değil, diğerlerinin de ceza almasını istiyorum. Kardeşim Mustafa, öldürüldüğünde eşi hamileydi çocuğunu görmedi" dedi.