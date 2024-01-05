KARARGAHLARI REZİDANS DAİRESİ…

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Şah-MAT" operasyonunu düzenleyen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Mert Ö. (22), Ömer E. (22), Can E. (25), Avni Ö. (22), Baran B. (19) ve Mehmet Y. (31) isimli altı şebeke üyesini yakaladı. 24 farklı olaya karıştıkları tespit edilen şebeke üyelerinden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirdi. Diğer iki şebeke üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "Sazan Sarmalı" ve araç alım-satımları ile "Noter Üzerinden Dolandırıcılık" yöntemlerinin de aralarında olduğu çok sayıda yöntemle yüzlerce insanı dolandıran şebeke üyelerinin Mersin İli'nde kiraladıkları lüks rezidans dairesini "Çağrı Merkezi" ve "Operasyon Merkezi" olarak kullandıkları tespit edildi.

Üç milyonluk vurguna baskın… Operasyonun adı Şah-MAT…