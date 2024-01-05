Üç milyonluk vurguna baskın… Operasyonun adı Şah-MAT…

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeyi operasyonla çökertti. İnternet üzerinde "Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?" yazılı sözde iş ilanları yayınlayan şebeke üyelerinin açık kimlikleri ve faaliyetleri "Sanal Devriye Polisleri" tarafından tek tek deşifre edildi. İlan tuzağına düşen çok sayıda mağdurdan "İş Başvurusu" veya "Çekiliş" adı altında paralar alan şebeke üyelerinin, paraların üçüncü kişiler adına açılmış olan ve "Kiralık Hesap" olarak adlandırılan banka hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve paraların izini kaybettirmek için "Bitcoin" satın alarak Kripto Para Piyasası'na soktukları tespit edildi.
Toplam üç milyon liralık haksız kazanç sağladıkları belirlenen şebeke üyelerinin, seri dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları "Şah-M" isimli bir eğlence mekanında harcadıklarının belirlendiği için operasyona "Şah-MAT" isminin verildiği vurgulandı. Şebeke üyelerinin, internet üzerinden açtıkları sahte kadın profilleri üzerinden irtibata geçtikleri kişilerin özel görüntülerini elde ettikleri ve şantaj yaparak para talep ettikleri ve aldıkları da saptandı. Şebeke üyelerinin lüks tatiller yaptıkları fotoğrafları ortaya çıktı.
KARARGAHLARI REZİDANS DAİRESİ…
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Şah-MAT" operasyonunu düzenleyen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Mert Ö. (22), Ömer E. (22), Can E. (25), Avni Ö. (22), Baran B. (19) ve Mehmet Y. (31) isimli altı şebeke üyesini yakaladı. 24 farklı olaya karıştıkları tespit edilen şebeke üyelerinden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirdi. Diğer iki şebeke üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "Sazan Sarmalı" ve araç alım-satımları ile "Noter Üzerinden Dolandırıcılık" yöntemlerinin de aralarında olduğu çok sayıda yöntemle yüzlerce insanı dolandıran şebeke üyelerinin Mersin İli'nde kiraladıkları lüks rezidans dairesini "Çağrı Merkezi" ve "Operasyon Merkezi" olarak kullandıkları tespit edildi.
Üç milyonluk vurguna baskın… Operasyonun adı Şah-MAT…
Olası polis operasyonlarından kurtulabilmek adına "Kapalı Devre Kamera Sistemi" kurulmuş o adres de basıldı. Çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, Glock marka bir ruhsatsız silah ve yine çok sayıda merminin ele geçirildiği adreste el konulan dijital materyaller detaylı bir şekilde incelendi. İki şebeke üyesinin dolandırıcılık faaliyetleri yürütürken çekilmiş görüntüleri bulundu.
Görüntülere bir şebeke üyesinin dolandırıcılık yaptığı anlar, diğer şebeke üyesinin ise dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraları Kripto Para Piyasası'na aktardığı anların yansıdığı ifade edildi. Yaş ortalamaları 24 olan şebeke üyelerinden 1'i sözlü ifadesinde "Nezarethaneler MineCraft oyunundaki cezaevlerine benzemiyor" ifadesini kullandı.