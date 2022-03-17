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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Üç nesilden Çanakkale’ye gönül yolculuğu

Üç nesilden Çanakkale’ye gönül yolculuğu

7 bölgeden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları “Nesiller Boyu Çanakkale” programıyla Çanakkale’de buluşuyor

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" konulu etkinlik hazırladı.

7 BÖLGE 7 GAZİ
Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında 7 bölgeden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları Çanakkale'ye yola çıktı.

DESTAN ANLATILACAK
Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek olan gazi ve yakınları burada, ecdadın yazdığı destanı tarihçiden dinleyecek. Ziyaretçilere Çanakkale Zaferi'ni anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak.

7 BÖLGEYİ TEMSİLEN BAYRAKLAR GETİRİLECEK
ÇANAKKALE'DE ecdatla buluşacak üç nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığınca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek. Burada, ecdadın yazdığı destanı tarihçiden dinleyecek ziyaretçilere, Çanakkale Zaferi'ni anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak. Gaziler, çocukları ve torunları 18 Mart'ta tarihi alanda düzenlenecek Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma resmi törenine katılacak. Gaziler 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Üç neslin Çanakkale'de ecdadı ziyareti törene katılımla tamamlanacak. ANKARA

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Üç nesilden Çanakkale’ye gönül yolculuğu
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