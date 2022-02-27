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Giriş Tarihi: 27.2.2022 08:59

Üç Şok Evi’ne operasyon... Tavan aralarında, çatılarda yakalandılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Üç Şok Evi’ne operasyon... Tavan aralarında, çatılarda yakalandılar...

İstanbul’da Avrupa Ülkeleri’ne götürülmesi planlanan düzensiz kaçak göçmenlerin, insan ticareti yapan çetelerin üyeleri tarafından yerleştirilerek saklandığı “Şok Evi” olarak adlandırılan üç adrese baskın yapıldı. 44 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, adreslerin tavan aralarında ve çatı katlarında yakalandıkları anlar polis kameralarına yansıdı.

"Göçmen Kaçakçılığı" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Avrupa Ülkeleri'ne götürülmesi planlanan düzensiz kaçak göçmenlerin, insan ticareti yapan göçmen kaçakçısı çetelerin üyeleri tarafından yerleştirilerek saklandığı "Şok Evi" olarak adlandırılan üç farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bulunan üç farklı adrese Özel Harekat destekli gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu 44 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Kaçak göçmenlerin, adreslerin tavan aralarında ve çatı katlarında yakalandıkları anlar polis kameralarına yansıdı. Düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

Üç Şok Evi'ne operasyon! Tavan aralarında, çatılarda yakalandılar | Video

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Üç Şok Evi’ne operasyon... Tavan aralarında, çatılarda yakalandılar...
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