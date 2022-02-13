Üç Suriyeli arkadaşın yangında saklandıkları tuvalet mezarları oldu

Güngören Sanayi Mahallesi'ndeki 4 katlı Fermuar Tekstil atölyesinde patlamalarla birlikte çıkan yangında 3'ü Suriyeli birisi İranlı ve Afganistan'lı 6 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişide dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yapılan gözaltılar ve incelemeler sonucunda önce 4 çalışan sonrasında ise bir çalışan daha saklandıkları yerde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Yangın çıktığında alevlerden ve dumandan korunmak için tuvalete sığınan Üç Suriyeli Casın Nayit Muhammet Alvaka, Oday El Vahit El Vatviyt ve Mjit Muhammet El Sayit dumandan zehirlenmiş halde bir arada bulundular.

Aynı ülkenin vatandaşlarından Atölyenin hemen yakınındaki markette çalışan Ahmet El kaldavi, üçününde arkadaşı olduğunu ölümlerinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a geldiklerini ve Güngören'de farklı iş kollarında çalıştıklarını belirten Ahmet El Kaldavi, "Biz vatanım olan Suriyeden savaş nedeniyle kopup İstanbul'da yaşam sürmeye çalışıyoruz. Casın Nayit Muhammet Alvaka, Oday El Vahit El Vatviyt ve Mjit Muhammet El Sayit düzgün çalışan iyi arkadaşlarımızdı. Bende markette çalışıyorum. Her zaman gelip alışveriş yapar sohbet ederdik. Arkadaşlarımızın bu şekilde hayatını kaybetmesi beni ve tüm Suriyelileri çok üzdü. İşyerinde yangın çıkınca dışarıya çıkamayıp tuvalete sığınmışlar tabiki yoğun duman nedeniyle sığındıkları tuvalette zehirlenip hayatlarını kaybetmişler. Bu şekilde hayatlarını kaybetmeleri çok acı" dedi.