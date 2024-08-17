Üç yaşındaki çocuğu ezip kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü, düğün için ailesiyle Erzurum'dan gelen 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonrası sürücü, araçtan inerek kayıplara karışırken küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir düğün için Erzurum'dan geldiği ailesiyle düğün salonundan çıkıp bir anda yola doğru koşan Ferman Işık (3) isimli çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. Kaza sonrası çocuk ağır yaralanırken sürücü, araçtan inip olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kaza sonrası vatandaşlar arasında arbede yaşanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Polis, kazaya karışan aracı kullanan kişinin Yeşim K. olduğunu tespit etti. Yeşim K., Küçükçekmece'de gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Yeşim K.'nın polise verdiği ifadede, kazadan sonra çarptığı çocuğun yakınları tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Yeşim K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.