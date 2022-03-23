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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:06 Son Güncelleme: 23.3.2022 14:35

Uçak ambulans Rabia için havalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Uçak ambulans Rabia için havalandı

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, beyninde tümör bulunan Rabia A. için Hatay’dan havalandı. mbulansla Hatay Havalimanına aktarılan Rabia A. Uçak Ambulans'a alınarak İstanbul Bezmialem Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi gören Rabia A.'nın ileri tetkik ve tedaviye ihtiyacı olduğunu tespit eden doktorlar hastanın İstanbul'a naklini istedi. Bunun üzerine Sağlık İl Müdürlüğü karayolu ile yolculuk yapması sakıncalı olduğu için Rabia A. adına Sağlık Bakanlığı'ndan uçak ambulansı talep etti. Talebi geri çevirmeyen Sağlık Bakanlığı Uçak Ambulansı Hatay'a gönderdi. Ambulansla Hatay Havalimanına aktarılan Rabia A. Uçak Ambulans'a alınarak İstanbul Bezmialem Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, "Devletimizin şefkatli eli umut olmaya devam ediyor. 25 yaşındaki Rabia A'nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacından dolayı Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimizin kontrolünde güvenli bir şekilde İskenderun Devlet Hastanesi'nden alınarak Bezmialem Üniversite Hastanesi'ne Uçak Ambulans ile nakli gerçekleştirildi." dedi.

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Uçak ambulans Rabia için havalandı
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