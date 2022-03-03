Uçak ambulans Semira bebek için geldi

Sağlık Bakanlığına bağlı Uçak Ambulans Semire bebek için Hatay Havaalanına indi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan ve kalp rahatsızlığı sorunu yaşayan Semira Bebek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Hatay Havaalanında kendisini bekleyen Uçak Ambulans'a bindirildi ve İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH'ye nakledildi.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden şu açıklama geldi, "4 gün önce dünyaya gözlerini açan küçük Semira bebeğimiz kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH'ne nakli uçak ambulans ile sağlanmıştır." denildi.