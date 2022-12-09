Uçak ambulans umuda uçtu

Hakkari'de dizinden yaralanan ve gerekli ameliyat ve tedavisi Hakkari"de yapılan Yesar Atasever adlı gazi, tedavi sonrası Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile uçak ambulans ile Uçak ambulansla Tokat'a getirilerek Zile ilçesindeki evine götürüldü.

Z.Z.T isimli 8 yaşındaki epilepsi ve pnömoni öyküsü olan hasta ise çocuk nörolojisi ve çocuk yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile TOGÜ Hastanesinden alınarak uçak ambulans ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.