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Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:17 Son Güncelleme: 9.12.2022 14:21

Uçak ambulans umuda uçtu

Sağlık Bakanlığı, uçak ambulanslarıyla şifa dağıtmaya ve umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın 4 sedyeli uçak ambulansı Hakkari'den alınan hastanın Tokat'a naklini, Tokat'tan alınan hastanın ise Ankara'ya naklini sağladı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Uçak ambulans umuda uçtu

Hakkari'de dizinden yaralanan ve gerekli ameliyat ve tedavisi Hakkari"de yapılan Yesar Atasever adlı gazi, tedavi sonrası Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile uçak ambulans ile Uçak ambulansla Tokat'a getirilerek Zile ilçesindeki evine götürüldü.

Z.Z.T isimli 8 yaşındaki epilepsi ve pnömoni öyküsü olan hasta ise çocuk nörolojisi ve çocuk yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile TOGÜ Hastanesinden alınarak uçak ambulans ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

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Uçak ambulans umuda uçtu
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