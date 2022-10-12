Uçak ambulansla Türkiye’ye getirildi!

Suudi Arabistan'da çalışan Deniz Elmas, 21 gün önce düşerek beyin kanaması geçirdi. 21 gündür tedavisi Arabistan'da devam eden Elmas'ın ailesi çocuklarının getirilip tedavisinin Türkiye'de yapılması için Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Yapılan başvuruyu olumlu bulan Sağlık Bakanlığı, talihsiz genci Türkiye'ye getirmek için Suudi Arabistan'a bir ambulans uçak kaldırdı. Ambulans Uçakla Suudi Arabistan'dan alınan Deniz Elmas Türkiye'ye getirildi.

Tedavisi Türkiye'de yatırıldığı hastanede devam eden Elmas'ın ailesi, çocuklarını Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, sosyal medya hesaplarından çocukları için dua istedi.