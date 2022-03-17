Uçak mühendisi olacaktı, feci kazada can verdi

Cenazenin ardından en metanetli kişi oydu, hepimizi o teselli etti çok güçlü durdu. Bunalımda olduğu söylenilemezdi. Gece arabayı alıp sürüşe çıkmış. Araba lüks ve spor bir arabaydı, çok hızlıydı. O gece de hava yağışlıydı, o da aracın kontrolünü kaybedip bariyere vurmuş. Babasının ölümünden sonra araba satılacaktı, hatta alıcısı bile hazırdı bir iki güne evrak işleri de tamamlanacaktı. Buğrahan belki de arabayla son bir tur atayım diye çıktı. Tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı, büyük hayalleri vardı ama kaza bizi ondan kopardı.