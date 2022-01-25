Uçak yolcuları geceyi terminalde geçiriyor

Havalimanın uçuşlara kapatılması nedeniyle havadaki uçaklar başka meydanlara yönlendirilirken, kalkış yapacak uçaklardaki yolcular ise uçaklardan indirilen terminale alındı.
YOLCULAR TERMİNALDE GECELİYOR
Çok sayıda yolcunun pasaport çıkışları iptal edilerek Türkiye'ye giriş yaparken bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular ise bilet satış bankolarında uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanına ulaşım yollarının da kar nedeniyle ulaşıma kapanması yüzünden geceyi terminalde geçirmek zorunda kalan yolcular oturma gurupları ve buldukları boş alanda uyudular.
HER YER KAPALI
Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek yolculardan Eyşan Daştan, bir hafta İstanbul'da konakladıklarını belirterek " Uçağımıza binmeye geldik. Öğlen saat 12.00'den beri havalimanındayız. Önce zaten 3.5 saat rötar oldu. Daha sonra uçağın iptal olduğunu mail yoluyla öğrendik. Otele yerleşilecek dendi ama giriş çıkış hiçbir şey yok her yer kapalı kardan dolayı" dedi.
UÇAKTA BEKLEDİK
Muş'a gitmek için öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan uçağa bindiklerini ifade eden Fehmi Güler ise "Uçağımız havalanmak için ilerlediği sırada bir tur attı. Turdan sonra uçak pistin ortasında bir yerde durdu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 10 saat 175 yolcuyla birlikte uçakta beklemek zorunda kaldık. 10 saat sonra uçaktan kurtarıldık ve havalimanına yeni geldik. Havalimanında bekleyeceğiz "diye konuştu