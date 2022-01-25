Uçak yolcuları geceyi terminalde geçiriyor

HER YER KAPALI

Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek yolculardan Eyşan Daştan, bir hafta İstanbul'da konakladıklarını belirterek " Uçağımıza binmeye geldik. Öğlen saat 12.00'den beri havalimanındayız. Önce zaten 3.5 saat rötar oldu. Daha sonra uçağın iptal olduğunu mail yoluyla öğrendik. Otele yerleşilecek dendi ama giriş çıkış hiçbir şey yok her yer kapalı kardan dolayı" dedi.