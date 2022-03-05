Uçakta ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu

Olay Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta yaşandı. Annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan ve susmayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Ankara - Bingöl seferi yapan uçakta ağlayan bebeği yolcular sallayarak böyle uyuttu

Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı. Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.