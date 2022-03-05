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Giriş Tarihi: 5.3.2022 13:31 Son Güncelleme: 5.3.2022 13:45

Uçakta ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Uçakta ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu

Ankara-Bingöl seferinin yapıldığı uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu.

Olay Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta yaşandı. Annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan ve susmayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Ankara - Bingöl seferi yapan uçakta ağlayan bebeği yolcular sallayarak böyle uyuttu

Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı. Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.

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Uçakta ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu
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