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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:45 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:51

Uçakta babasını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Uçakta babasını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Geçtiğimiz gün, İstanbul'dan Antalya'ya giden THY uçağında yolculardan Salih Uyguner sefer sırasında rahatsızlandı. Durumunu kabin ekibine bildiren yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kaptan pilot anonsla uçakta doktor olup olmadığını sordu. Anons üzerine uçakta bulunan 4 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına gitti. Yapılan müdahalelerle hastanın duran kalbi hayata döndü.

Bir kongreye gitmek için bulunduğu uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale eden doktorlar arasında yer alan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 4 doktor arkadaşımla birlikte müdahale ettik ve hasta hayata döndü. Bizim için çok mutlu bir andı" dedi. Daha sonra müdahale ettikleri Salih Uyguner'in oğlunun teşekkür için elektronik posta gönderdiğini de belirten Akkoyunlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek "Olayı unuttuk, ertesi gün sabah uçakta kalbi duran hastanın oğlunun teşekkür mailiyle karşılaştım. Bu benim için inanılmaz bir olaydı" diyerek sosyal medya hesabından; "30 dakikanızı verirsiniz bir hayat kurtulur. Bir sabah mail kutunuzda şöyle bir mail bulursunuz hayatınız güzelleşir" ifadelerini kullandı.

"O UÇAKTA BUGÜN OLMANIZ TESADÜF DEĞİLDİ"

Babasının hayatını kurtaran doktorlardan biri olan Prof. Dr. Akkoyunlu'ya teşekkür e postası gönderen Berk Uyguner şu ifadeleri kullandı:

"Hocam merhabalar uçakta müdahale ettiğiniz kişi benim babam. Az önce kendine gelmiş aradılar Antalya'dan. Lara Anadolu Hastanesi'nden görüntülü konuştuk. "İyiyim" diyor. Hocam Allah sizden razı olsun. Ben İstanbul'dayım ve bu şehirde size can borcu olan bir kardeşiniz var artık. En zor anınızda yanınızdayım. Benim adım Berk Uyguner. Ziyaretinize en kısa zamanda ailecek geleceğiz inşallah. Hocam çok teşekkürler kelimeler yetmez. Allah sizden razı olsun hocam. Ben kadere inanırım o uçakta bugün olmanız tesadüf değildi. Allah'a emanet olun hocam."

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Uçakta babasını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
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