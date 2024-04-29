Uçakta Cam Kavanoz Taşınır Mı? Uçağa Cam Kavanoz, Şişe ve Eşya Alınır Mı?

Uçak seyahatleri gerek aile ziyaretleri, gerek bayram ziyaretleri, gerek ise iş temelli ziyaretler olarak kararlaştırılabilmektedir. Bu seyahatler için gidilen yerlerden dönüşlerde, cam kavanozlar veya cam şişeler içerisinde çeşitli yiyecek ve içecekler de taşınmak istenmektedir. Özellikle aile yanından dönüşlerde leziz ev yemeklerinin birlikte getirilmesi için, uçakta cam kavanoz taşınır mı, öğrenilmek istenmektedir. Bunların da yanı sıra, havayolu şirketlerinin güvenlik politikalarına, kabin memurlarının tutumlarına, havaalanı güvenlik personellerinin ve emniyet güçlerinin kurallarına göre de, uçağa cam kavanoz, şişe ve eşya alınır mı sorusuna net bir yanıt almak için doğru bir araştırma gerekmektedir.

Uçakta Cam Kavanoz Taşınır Mı?

Uçaklar içerisinde yolcuların taşıyabileceği ve koyabileceği bagajlar belirli kurallarla belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Bunun sebebi, uçakta seyahat eden diğer yolcuların hayatını riske atabilecek ve uçağa zarar verebilecek eşyaların ve ürünlerin ayrılabilmesi olarak açıklanabilir. Bu nedenle, cam kavanoz veya cam şişeler de, belirli kurallara göre uçak içerisinde bulundurulabilir veya bulundurulamaz. Eğer 100 ml'nin üstünde ise bir cam şişe veya cam kavanoz uçağa, kabin içine veya normal bagaja alınmamaktadır.

100 ml altında ise normal bagaja alınabilmektedir. Ayrıca içi sıvı veya akışkan olan cam kavanozlar açıkta ise, herhangi bir koruma ile sarılmamışsa, yine uçağın herhangi bir bölümünde taşınması yasak olarak belirlenmiştir. Fakat, cam kavanozlar herhangi bir koruma ile sarılmışsa veya koli ve karton gibi bir şeyin içerisinde muhafaza edilmişse, bu şekilde normal bagajda taşınmasına izin verilmektedir.

Uçağa Cam Kavanoz, Şişe ve Eşya Alınır Mı?

Kabin bagajlarının ve el bagajlarının reddedildiği bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar bilindiği üzere havayolu şirketlerinin güvenlik politikalarına ve yolcuları koruma kanunlarına göre değişkenlik göstermektedir. Uçakta cam kavanoz taşınır mı konusu da buna dahildir. Genel olarak bilinmelidir ki; cam kavanozlar uygunsuz bir biçimde paketlenmişse, diğer yolculara risk oluşturmaktaysa, kilo miktarları taşıma kurallarına aykırıysa, taşınma durumlarında hasar alabilecekse; kabin bagajlarıına dahil edilmemektedir. Aynı zamanda eğer; 100 ml'lik bir miktarı geçiyor ise ve akabilme, taşabilme riski var ise el bagajında taşınması da uygun değildir.