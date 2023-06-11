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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Uçakta fenalaşan çocuk öldü

Uçakta fenalaşan çocuk öldü
THY'nin İstanbul-New York seferini yapan uçağında rahatsızlanan 11 yaşındaki yolcu kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, uçak Macaristan üzerindeyken çocuk aniden rahatsızlandı. Kabin ekibinin anonsu üzerine, çocuğa ilk müdahale uçaktaki bir doktor tarafından yapıldı. 287 yolcusu bulunan uçak, Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı. Ancak çocuk hem doktorun, hem de havalimanı sağlık ekiplerinin müdahelelerine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, anne ve babası ile birlikte uçaktan indirildi. Uçak yakıt ikmalinin ardından seferini tamamlamak için tekrar havalandı.

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Uçakta fenalaşan çocuk öldü
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