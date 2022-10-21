Uçakta kalp krizi geçiren yolcu öldü

THY'ninİstanbul-Bogota seferini yapan uçağındaki yolculardan biri rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin memurları tarafından yapıldı. Pilot İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Uçağın inişinden kısa bir süre sonra 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcunun öldüğü öğrenildi. Önceki akşam THY'nin İslamabad seferini yapan uçağının kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri kalp krizi geçirince, pilot İstanbul'a geri döndü. THY'nin Lizbonİstanbul seferi ise uçaktaki yolculardan birinin yaptığı 'bomba şakası' üzerine iptal edildi.