Uçakta kedi krizi! ’Kedi havasız geldi’ iddiasıyla kabin görevlisini şikayet etti

30 Nisan'da yaşanan olayda Esra Ö., uçağa yanında evcil kedisiyle birlikte girdi. Uçak kurallarına göre kedisini yolcu koltuğunun altına koyan genç kadın kabin görevlisinin kediyle ilgili bahaneler üreterek sürekli kendisine zorluk çıkardığını fark etti. İlk olarak kedinin koltuk altındaki pozisyonunun yanlış olduğunu söyleyen kabin memuru kedinin hava alan kısmının duvar kısmına gelmesini söyledi.

UÇAKTAN ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Esra Ö., kedinin bu şekilde hava alamayacağını zaten koltuğun altında bulunduğunu ve pozisyonun kediye zarar vereceğini söyledi. Kabin memuru bu kez pozisyonu değiştirmemesi durumunda kendisini uçaktan atacağını söyledi. Esra Ö., kedinin pozisyonunu değiştirerek havasız bir şekilde seyahat etmesine neden oldu. Bu durum üzerine Esra Ö., kabin memuruna kendisini kediye eziyet ettiği için şikayet edeceğini söyledi. İddiaya göre kabin memuru da pilotu arayarak dalga geçercesine 'Kaptanım hanımefendi bizi şikâyet edecekmiş' şeklinde konuşmaya başladı.

KABİN MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçaktan inen Esra Ö., İstanbul cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kabin memuru hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şikâyette kediyi uçağa tüm kurallara uygun şekilde bindirmesine rağmen kabin memurunun eziyet etme amaçlı zoraki uygulama yaparak hatta uçaktan atmakla tehdit ettiğini belirtti. Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.