Uçakta sarhoş hakim krizi

Bir süre önce Gaziantep-İzmir seferini yapacak uçağa binen Hakim Emrullah Ö, önce yanındaki yolcu ile klima nedeniyle tartıştı, ardından birkaç kez lavaboya giderek kustu. Ayakta durmakta ve konuşmakta zorluk çeken hakimi hosteslerden birisi uyarınca ortalık karıştı. Yolcularla tartışıı birini yumruklayan hakim, araya giren hostese de yumruk attı. Olay nedeniyle pilotlar seferi durdurarak Hakim hakkında Milli Sivil Havacılık Kanununa göre kural dışı yolcu vukuat raporu düzenledi.Kabin ekibinin "Acil Durum Çağrısı" ile uçağa gelen polis memuru Baykal Ç. de hakimin hakaretine maruz kaldı. Uçaktan inmesi gerektiğini söyleyen polis memurunun üzerine yürüyen hakim, "Ben Hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz? Dangalak, ismini ver, sana gününü göstereceğim" şeklinde hakaret ve tehditte bulundu.Polis memuru ve hostesin şikayeti üzerine hakim hakkında "görevli kişilere karşı yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma açıldı.