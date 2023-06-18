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Giriş Tarihi: 18.6.2023

‘Uçan kalem’ vurgununda yeni detaylar: 127 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar

İnternet sitelerinde satılan araç ve makineleri karşılıksız çekle alan 80 kişilik çete çökertildi. Çetenin çekleri, uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazdıkları tespit edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
‘Uçan kalem’ vurgununda yeni detaylar: 127 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar
Kurumsal e-ticaret sitelerinde satılan araç, makine, gıda gibi malzemeleri karşılıksız çeklerle alan 80 kişilik dolandırıcılık şebekesine yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta 17 ilde eşzamanlı düzenlenen ve 65 şüphelinin yakalandığı 'Uçan Kalem Operasyonu'nun detaylarına SABAH ulaştı.
Şebekenin açtıkları paravan şirketlerin kuruluşunda geliri olmayan, çalışmadan para kazanmak isteyen ya da akli dengesi yerinde olmayan şahısları kullandığı öğrenildi.
Bu yolla 37 şirket kurulduğu, satın alımlarda ısı ile ya da zamanla silinen yazılarla hazırlanmış çek ve senetleri kullandıkları belirlendi.
Şebekenin bu yolla 127 kişiyi toplamda 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

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‘Uçan kalem’ vurgununda yeni detaylar: 127 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar
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