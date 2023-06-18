‘Uçan kalem’ vurgununda yeni detaylar: 127 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar

Kurumsal e-ticaret sitelerindesatılanaraç, makine,gıda gibimalzemelerikarşılıksızçeklerlealan 80 kişilikdolandırıcılıkşebekesineyönelik 6 aylıkteknik ve fiziki takibinardından geçtiğimiz hafta17 ilde eşzamanlı düzenlenenve 65 şüphelinin yakalandığı'Uçan Kalem Operasyonu'nundetaylarına SABAH ulaştı.Şebekenin açtıkları paravan şirketlerin kuruluşunda geliri olmayan, çalışmadan para kazanmak isteyen ya da akli dengesi yerinde olmayan şahısları kullandığı öğrenildi.Bu yolla 37 şirket kurulduğu, satın alımlarda ısı ile ya da zamanla silinen yazılarla hazırlanmış çek ve senetleri kullandıkları belirlendi.Şebekenin bu yolla 127 kişiyi toplamda 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.