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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Uçan kalemle 20 milyon liralık vurgun yaptılar

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uçan kalemle 20 milyon liralık vurgun yaptılar
Ankara'da kurumsal e-ticaret siteleri üzerinden satılık araç, makine, gıda gibi malzemelerin bulunduğu tüm ilanları takibe alan ve 17 ilde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesi, anlaştıkları satıcıları 37 paravan şirket üzerinden karşılıksız çeklerle dolandırdı. Dolandırıcılar 127 kişiden toplam 20 milyon lira vurgun yaptı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerinin, karşılıksız çeklerle alınan malların, çek vadesi içerisinde paravan şirketler arasında devrini yaparak izini kaybettirdiği, mağdurların dolandırıldıklarını anladıklarında şerh ve tedbir kararı aldırmalarının önüne geçmeye çalıştıkları anlaşıldı. Ayrıca şebekenin kullandığı karşılıksız çeklerin birçoğunu uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazdıkları ve ısıtarak yazıları sildikleri belirlendi. 80 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 17 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

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Uçan kalemle 20 milyon liralık vurgun yaptılar
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