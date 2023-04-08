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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:39 Son Güncelleme: 8.4.2023 13:55

Uçhisar Belediyesi kardeş şehir protokolünü iptal etti

Fransa Senatosu'nda terör örgütü YPG/PKK için düzenlenen skandal resepsiyon törenine Nevşehir’in Uçhisar Belediyesi tepki göstererek Cadaujac kasabası ile imzalanan kardeşlik antlaşmasını iptal etti.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Uçhisar Belediyesi kardeş şehir protokolünü iptal etti

Kardeş şehir sözleşmesinin iptal gündemi ile toplanan Uçhisar Belediye Meclisi 5 AK Partili, 3 MHP'li, 1 İYİ Partili meclis üyeleri ve 3 mahalle muhtarının oyları ile 2014 yılında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı iptal etti. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü "Fransız parlamentosunda YPK/PKK temsilcilerinin ağırlanması söz konusu. Bu senatoda verilen bir resepsiyonda terör temsilcileri ayakta alkışlandılar. Türkiye Cumhuriyetine, Vatanımıza ve Bayrağımıza karşı yapmış oldukları mücadele takdir edildi ve ayakta alkışlandı. Kendilerine sözde onur nişanı takıldı. Macron hükümetini bundan öncede defalarca hem devletimiz, hem bayrağımız hakkında bizleri derinden üzen ve Fransız halkını da derinden üzdüğüne inandığımız ciddi siyasi çalışmaları ve faaliyetleri oldu. 14 Mayıs seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde bazı devletlerde Kur'an yakma, PKK ve YPG'li teröristlere destek çıkma, lojistik destek çıkma ve FETÖ gibi terör örgütlerine destek verilmesi bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

2014 yılında iyi niyet çerçevesinde Belediyemiz ile Fransa'ın Bordo'ya bağlı Cadaujac kasabası ile kardeş kent ilan edilmiş. Biz bu anlamda Macron hükümetine ve yapılan bu çirkin olaya cevaben, AK Partili, MHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile bu kardeş şehir protokolünü sonlandırmayı uygun gördük. Bu kararı oy birliği ile aldık. İnşallah en güzel cevabı vermiş oluruz" dedi. Meclis toplantısı sonrasında Uçhisar Belediyesi girişinde Uçhisar Belediyesi ile Fransa'nın Bordo'ya bağlı Cadaujac kasabası ile kardeş şehir olduğunu simgeleyen tabela da söküldü.

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Uçhisar Belediyesi kardeş şehir protokolünü iptal etti
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