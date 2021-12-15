Ücret tartışmasında taksiciyi dövüp, bıçakladılar

Yaralanan Önem, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin taksici Sadık Önem'i tekme tokat dövmesi ve bıçakladıkları anlar yer aldı.