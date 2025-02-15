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Giriş Tarihi: 15.2.2025 19:10 Son Güncelleme: 15.2.2025 19:43

Ücretini ödediği otelden atılınca 6 kişi ile işletmeyi bastı! Otelci ateş açarak 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Taksim’de Gökhan T. (35) ücreti ödemediği için atıldığı oteli 6 kişiyle basınca otel sahibi ile kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucunda otel sahibi Azmi A. (54) silahla ateş açınca 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Beyoğlu Güven Timleri otele girip 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ücretini ödediği otelden atılınca 6 kişi ile işletmeyi bastı! Otelci ateş açarak 3 kişiyi yaraladı

Olay, 3 Şubat'ta saat 20.10 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Gökhan T., ücreti vermemesi ve rahatsızlık vermesi sebebiyle odadan çıkarıldı. Gökhan T. ile otel sahibi Azmi A. arasında tartışma yaşanınca otelden atıldı.

Otelden atılan Gökhan T., yakınları Turgut T., İbrahim T., Kenan T., Ahmet Ö., Yağmur D. ve Özmen B. ile birlikte oteli bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A., kardeşi Mehmet Ali A. (56), Mansur S. ve Davut B. ile baskına gelenlerle birbirine girdi.

Kavga sonrasında Azmi A. silahla ateş açınca Turgut T. ve Davut B. bacağından, Mansur S. ise baldırından yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri koşarak olay yerine geldi. Şüphelilere müdahale eden güven timleri, silahlarını da çekip otele girdi. Burada silahlı olan Azmi A. ile birlikte olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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Ücretini ödediği otelden atılınca 6 kişi ile işletmeyi bastı! Otelci ateş açarak 3 kişiyi yaraladı
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