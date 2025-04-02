Ücretsiz hayvanat bahçesine akın

Kayseri Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açtı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesi 153 türde bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. İsmail Memiş adlı vatandaş, bayram tatili için Düzce'den Kayseri'ye geldiklerini, hayvanat bahçesine getirdiği çocuklarını çok mutlu olduğunu söyledi. Koray Ayayna isimli vatandaş ise "Hayvanat bahçesi insanların rahatça gezebileceği yer, ailecek buraya geldik, hep beraber mutluyuz" dedi.