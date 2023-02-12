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Giriş Tarihi: 12.2.2023

Ücretsiz mağazalar hizmet veriyor

AA
Ücretsiz mağazalar hizmet veriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin sergi salonları, Bursa'ya gelen deprem mağdurları için mağaza olarak tanzim edildi. Mağazada gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar yaş gruplarına ve bedenlerine göre asıldı. Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya gelen afetzedeler, giyimden hijyen malzemelerine kadar pek çok ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle toplam 2 bin 177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi ve 7 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek verildiği bildirildi.

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Ücretsiz mağazalar hizmet veriyor
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