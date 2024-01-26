Üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş

Antalya'da geçtiğimiz yıl 13 Ağustos tarihinde baldızı Zeynep Ece Aksay'ın (26) evinde döverek öldüren, ardından aynı yöntemle 20 Aralık 2023 tarihinde motokurye arkadaşı Ali Diken'i (32), öldürüp aynı araziye gömen motokurye Zeynel Boyacı (33) emniyetteki 2 günlük sorgusunu ardından eşi İlkay Boyacı ile birlikte sabah saatlerinde adliye sevk edildi. İlkay Boyacı kız kardeş Zeynep Ece'nin öldürülmesi sırasında kendisinin teyzesinde olduğunu söyledi. Zeynel Boyacı ise Zeynep Ece'yi evde döverken yere düştükten sonra öldüğünü ardından battaniyeye sarıp araziye gömdüğünü kaydetti. Ali Diken'i ise eşi hakkında kötü konuştuğu için öldürdüğünü ve baldızı ile yan yana gömdüğünü itiraf etti.

MEHMET'İ ÖLDÜRMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİM

İki kişinin katili Zeynel Boyacı, ifadesinde üçüncü kişi olarak geçtiğimiz 22 Aralık tarihinde Mehmet Çayantürk'ü,baldızı Zeynep Ece Aksay ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürmek istediğini söyledi. Cinayetti iple boğarak tasarladığını belirten Zeynel Boyacı, "Bunun için kısa bir ip buldum. Mehmet'i arayıp, bir yakınımın tarlasının sınırını iple ölçeceğimizi söyledim. Sonrasında buluşup motosiklet ile baldızım Zeynep Ece Aksay'ı gömdüğüm tarlaya gittim. Burada Mehmet Cayantürk'ü öldürmekten son anda vazgeçtim" diye ifade verdi.

16 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Zeynel Boyacı'nın küçük yaşlardan beri sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. Polis kayıtlarında 16 suç kaydının ortaya çıkan katil zanlısı Boyacı'nın insanları öldürürken hep ip kullanmak istediği bu yöntemi ise ses çıkarmadığı için benimsediği öğrenildi. Cesetleri ise çocukluğunun geçtiği çok iyi bildiği bölgeye gömdüğü kaydedildi.

'SEVGİLİSİNE KAÇTI' DEDİLER

Öte yandan öldürülen Zeynep Ece Aksay ve İlkay Boyacı'nın babası Mustafa Aksay yaşananların ardından büyük şok yaşadıklarını söyledi.

Zeynep Ece'nin kaybolmasının ardından damadı Zeynel Boyacı ve kızı İlkay'ın kendisine, "Zeynep Ece birine kaçtı.Yakında döner' dedi. Meğerse kızımın katili damadımmış. İnanamıyorum" dedi. Baba Mustafa Aksay kızı İlkay Boyacı ve damadı Zeynel Boyacı'dan şikayetçi ve davacı oldu.