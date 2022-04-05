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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:59 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:06

Uçuruma devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uçuruma devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de zeytin tarlasında traktörü ile çift süren 58 yaşındaki adam traktörünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktörün uçurma devrilmesiyle hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin tarlasında çift süren 58 yaşındaki Ertuğrul Yürek, dik kısma geldiği zaman traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yan yatarak devrildi. Defalarca taklalar atan traktörün sürücü koltuğunda bulunan Yürek taklanın etkisiyle savruldu.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevre tarlada bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Ertuğrul Yürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Uçuruma devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
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