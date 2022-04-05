Uçuruma devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin tarlasında çift süren 58 yaşındaki Ertuğrul Yürek, dik kısma geldiği zaman traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yan yatarak devrildi. Defalarca taklalar atan traktörün sürücü koltuğunda bulunan Yürek taklanın etkisiyle savruldu.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevre tarlada bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Ertuğrul Yürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.